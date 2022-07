Volley, Europei U21: è finale per le azzurre! Battuta la Turchia al termine di una maratona spettacolare (Di sabato 16 luglio 2022) La giornata perfetta del Volley italiano viene completata dalla selezione U21 femminile, in grado di battere la temibile Turchia per 3-2 e guadagnando l’accesso alla finale del Campionato Europeo U21. Un match infinito ed equilibratissimo, deciso da pochi dettagli e dal grande cuore mostrato dalle azzurre. Grande battaglia nel primo set con le azzurre spesso costrette ad inseguire. Le turche si dimostrano estremamente solide e riescono a chiudere il parziale sul 23-25 nonostante un ultimo tentativo di rimonta delle azzurre. La musica cambia nel secondo parziale, in cui l’Italia riesce a sbloccarsi in attacco ed al servizio appoggiandosi su giocatrici già esperte ad alto livello come Loveth Omoruyi e Giorgia Frosini. Il vantaggio cresce già nella fase centrale del set fino al 25-17 con cui le azzurre pareggiano i conti. Le azzurre ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) La giornata perfetta delitaliano viene completata dalla selezione U21 femminile, in grado di battere la temibileper 3-2 e guadagnando l’accesso alladel Campionato Europeo U21. Un match infinito ed equilibratissimo, deciso da pochi dettagli e dal grande cuore mostrato dalle azzurre. Grande battaglia nel primo set con le azzurre spesso costrette ad inseguire. Le turche si dimostrano estremamente solide e riescono a chiudere il parziale sul 23-25 nonostante un ultimo tentativo di rimonta delle azzurre. La musica cambia nel secondo parziale, in cui l’Italia riesce a sbloccarsi in attacco ed al servizio appoggiandosi su giocatrici già esperte ad alto livello come Loveth Omoruyi e Giorgia Frosini. Il vantaggio cresce già nella fase centrale del set fino al 25-17 con cui le azzurre pareggiano i conti. Le azzurre ...

Pubblicità

zazoomblog : Volley Europei U22: gli azzurri vincono la battaglia contro la Polonia e volano in finale! - #Volley #Europei… - ematr_86 : CEV Europei U21 Volley Femminile, Italia in finale, il cielo è Azzurro sopra Cerignola ... #EurovolleyU21W #LaNazionale #EstateAzzurra - ematr_86 : CEV Europei U22 Volley, Italia in finale con match-fixing, Nicola Cianciotta riprenditi che in finale servi...… - infoitsport : LIVE Italia-Turchia U21 0-0, Europei volley femminile in DIRETTA: comincia la sfida! - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia U22 1-2 Europei volley in DIRETTA: strada in salita per i ragazzi di Fanizza - #Italia-Polonia… -