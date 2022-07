Volley, Brasile-Serbia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming semifinale VNL femminile 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) Tutto pronto per Brasile-Serbia, prima semifinale di Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le verdeoro di Zé Roberto, che hanno battuto ai quarti il Giappone, tornano in campo con l’obiettivo di agguantare la finale del torneo come lo scorso anno, quando furono battute dagli Usa. Non sarà però scontato contro la formazione serba allenata da Daniele Santarelli, che a sorpresa ha eliminato ai quarti proprio gli Stati Uniti, vincitori delle ultime tre edizioni di VNL. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in finale per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di sabato 16 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL femminile ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Tutto pronto per, primadiNations League (VNL). Le verdeoro di Zé Roberto, che hanno battuto ai quarti il Giappone, tornano in campo con l’obiettivo di agguantare la finale del torneo come lo scorso anno, quando furono battute dagli Usa. Non sarà però scontato contro la formazione serba allenata da Daniele Santarelli, che a sorpresa ha eliminato ai quarti proprio gli Stati Uniti, vincitori delle ultime tre edizioni di VNL. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in finale per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di sabato 16 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL...

Pubblicità

infoitsport : Volley, Brasile-Serbia in tv domani: canale, orario e diretta streaming semifinale VNL femminile 2022 - BetItaliaWeb : ??Pronostici Volley Nations League femminile: in semifinale Turchia-Italia e Serbia-Brasile - infoitsport : Volley femminile, Nations League 2022: Brasile e Serbia volano in semifinale, Giappone e USA sconfitte - zazoomblog : Volley femminile Nations League 2022: Brasile e USA volano in semifinale Giappone e Serbia sconfitte - #Volley… - zazoomblog : Volley Nations League femminile 2022: il Brasile doma il Giappone e va in semifinale - #Volley #Nations #League… -