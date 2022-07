Volevano scatenare una faida mafiosa. A Palermo scatta il blitz contro il mandamento di Porta Nuova (Di sabato 16 luglio 2022) Volevano scatenare una faida mafiosa. blitz dei carabinieri di Palermo che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 12 indagati (4 in carcere e 8 agli arresti domiciliari), ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, coltivazione e spaccio di stupefacenti, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. L’operazione, denominata “Vento 2”, rappresenta l’immediata prosecuzione dell’Operazione “Vento”, conclusa lo scorso 6 luglio attraverso l’esecuzione di 18 fermi emessi dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia a carico di altrettante persone gravemente indiziate di essere capi e sodali del mandamento mafioso di Palermo – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 luglio 2022)unadei carabinieri diche hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 12 indagati (4 in carcere e 8 agli arresti domiciliari), ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, coltivazione e spaccio di stupefacenti, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. L’operazione, denominata “Vento 2”, rappresenta l’immediata prosecuzione dell’Operazione “Vento”, conclusa lo scorso 6 luglio attraverso l’esecuzione di 18 fermi emessi dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia a carico di altrettante persone gravemente indiziate di essere capi e sodali delmafioso di– ...

