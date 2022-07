VNL femminile 2022: il Brasile vola in finale, battuta la Serbia in quattro set (Di sabato 16 luglio 2022) Il Brasile vola in finale nella Volley Nations League 2022. Le ragazze di Zé Roberto hanno sconfitto in quattro set la Serbia di Daniele Santarelli (14-25, 25-18, 26-24, 23-17) conquistando l’accesso all’ultimo atto, dove affronteranno la vincente tra Italia e Turchia. Una vittoria in rimonta per le verdioro, che dopo aver perso nettamente il primo set si sono riprese conquistando i tre parziali successivi. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – La Serbia parte subito ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Ilinnella Volley Nations League. Le ragazze di Zé Roberto hanno sconfitto inset ladi Daniele Santarelli (14-25, 25-18, 26-24, 23-17) conquistando l’accesso all’ultimo atto, dove affronteranno la vincente tra Italia e Turchia. Una vittoria in rimonta per le verdioro, che dopo aver perso nettamente il primo set si sono riprese conquistando i tre parziali successivi. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL: FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – Laparte subito ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNL2022: il #Brasile vola in finale, battuta la #Serbia in quattro set - toMMilanello : ?? Volley Nations League femminile ?? semifinale ? 17:30 ?? #TurchiaItalia ?????????? ?? diretta TV @SkySport Uno ?? dirett… - zazoomblog : LIVE – Brasile-Serbia 0-1 (14-25 18-11): semifinale VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Brasile-Serbia #(14-25… - creeson505 : @colorsoffeeling Io sono stata risucchiata da queste vnl devo dire, sia maschile che femminile, quando non riuscivo… - zazoomblog : LIVE – Brasile-Serbia 0-0 (1-4): semifinale VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Brasile-Serbia #(1-4):… -