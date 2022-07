“Visto? Impossibile non notarlo”. Belen, primo compleanno in grande stile per Luna Marì. Tutti pensano la stessa cosa (Di sabato 16 luglio 2022) Un anno fa Belen Rodriguez dava alla luce la seconda figlia Luna Marì: la bambina è il frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, un amore che qualche mese dopo si è sfaldato. Una festa coi fiocchi è quella che ha organizzato la showgirl argentina per la figlia. Tutti i follower hanno potuto ammirare il party dalle Instagram Stories pubblicate da Belen Rodriguez. Il tema della festa è stato il rosa per palloncini, torta e dolcetti. Sull’isola di Albarella Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze ed è proprio lì che ha organizzato la festa per il primo compleanno di Luna Marì. L’isola di Albarella, una riserva naturale che negli anni è diventato il suo buon retiro: appena può, la showgirl argentina lascia la città ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Un anno faRodriguez dava alla luce la seconda figlia: la bambina è il frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, un amore che qualche mese dopo si è sfaldato. Una festa coi fiocchi è quella che ha organizzato la showgirl argentina per la figlia.i follower hanno potuto ammirare il party dalle Instagram Stories pubblicate daRodriguez. Il tema della festa è stato il rosa per palloncini, torta e dolcetti. Sull’isola di AlbarellaRodriguez sta trascorrendo le vacanze ed è proprio lì che ha organizzato la festa per ildi. L’isola di Albarella, una riserva naturale che negli anni è diventato il suo buon retiro: appena può, la showgirl argentina lascia la città ...

