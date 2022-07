Visite al 41bis, Tirrito (Co.G.I.): “Allentare le maglie equivale a indebolire lo Stato” (Di sabato 16 luglio 2022) “La recente audizione parlamentare del capo del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) Carlo Renoldi davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, ha mostrato ancora una volta la superficialità con la quale ci si approccia al complesso mondo criminale”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di Giustizia), in totale disaccordo con la visione proposta da Renoldi, che – distinguendo tra Visite e colloqui – ha confermato la volontà di dare accesso alle Visite al carcere duro anche ad associazioni di diversa natura e non solo ad organi istituzionalmente deputati a questo tipo di contatti. “C’è un vizio di fondo nelle risposte del capo del Dap alla Commissione – afferma Tirrito –. Pensare di ridurre tutto solo al controllo delle Visite, alla ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) “La recente audizione parlamentare del capo del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) Carlo Renoldi davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, ha mostrato ancora una volta la superficialità con la quale ci si approccia al complesso mondo criminale”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di Giustizia), in totale disaccordo con la visione proposta da Renoldi, che – distinguendo trae colloqui – ha confermato la volontà di dare accesso alleal carcere duro anche ad associazioni di diversa natura e non solo ad organi istituzionalmente deputati a questo tipo di contatti. “C’è un vizio di fondo nelle risposte del capo del Dap alla Commissione – afferma–. Pensare di ridurre tutto solo al controllo delle, alla ...

