Virus West Nile | morto in Veneto un anziano di 83 anni

Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - Corriere : West Nile, a Padova muore un uomo colpito dal virus: era ricoverato con un’encefalite grave - RussianMike31 : RT @Agenzia_Ansa: Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovane età,… - Semplic33413124 : RT @Agenzia_Ansa: Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovane età,… - interrisnews : #Westnile, morto un #uomo in #Veneto. Ecco cosa bisogna sapere sul #virus -

Un anziano di 83 anni è morto in Veneto , a Piove di Sacco, per una grave forma di encefalite dovuta alNile , cui era risultato positivo. Non è stato precisato finora dalle autorità sanitarie se si tratti del paziente già segnalato nei giorni scorsi dall'Iss come primo caso di positività nel ...La febbre del Nilo è una malattia provocata dalNile (Nile, Wnv), undella famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distrettoNile (da cui prende il nome). Ilè ...Scoppia anche a Verona l'allarme per il virus West Nile, o febbre del Nilo: sono stati individuati focolai di zanzare anche a Verona ...Un anziano di 83 anni è morto in Veneto , a Piove di Sacco, per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile , cui era risultato positivo. Non è ...