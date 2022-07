Videosorveglianza contro atti vandalici e la normativa da rispettare: scarica esempio l’informativa contro atti vandalici e furti (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano a giungere numerose richieste di chiarimenti circa l’utilizzo della Videosorveglianza in ambienti scolastici e delle modalità da adottare nel trattamento di dati personali. Nel recente passato, ad esempio, la provincia di Verona ha sottoposto all’attenzione del “Garante”, ai sensi dell´art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il progetto denominato "Scuole sicure" con il fine di "tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, in modo da ottimizzare i risultati dell’azione di contrasto e di repressione della microcriminalità, di atti vandalici e di bullismo" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano a giungere numerose richieste di chiarimenti circa l’utilizzo dellain ambienti scolastici e delle modalità da adottare nel trattamento di dati personali. Nel recente passato, ad, la provincia di Verona ha sottoposto all’attenzione del “Garante”, ai sensi dell´art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il progetto denominato "Scuole sicure" con il fine di "tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, in modo da ottimizzare i risultati dell’azione di contrasto e di repressione della microcriminalità, die di bullismo" L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Videosorveglianza contro atti vandalici e la normativa da rispettare: scarica esempio l’informativa contro atti van… - 100cellae : Tedesco: “Più agenti di Polizia locale e impianti di videosorveglianza contro la malamovida” - berettalab : RT @LimeEdizioni: Nuove telecamere in arrivo 5 parchi saranno videosorvegliati contro spaccio e vandalismi. Il Comune riceverà un finanziam… - luigiviazzo : RT @LimeEdizioni: Nuove telecamere in arrivo 5 parchi saranno videosorvegliati contro spaccio e vandalismi. Il Comune riceverà un finanziam… - Garritor68 : RT @LimeEdizioni: Nuove telecamere in arrivo 5 parchi saranno videosorvegliati contro spaccio e vandalismi. Il Comune riceverà un finanziam… -