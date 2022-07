VIDEO Tour de France 2022 | quattordicesima tappa | highlights e sintesi Matthews arriva da solo | secondo Bettiol

Pubblicità

Eurosport_IT : La discesa Thomas Pidcock è impressionante! ?????? #EurosportCICLISMO | #TDFF | #TDF2022 | #Tour - RaiRadio2 : 'Ho il tour a ottobre, finito il tour… pausa.' @sangiovann1 con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - OfficialASRoma : ?? Felix! Il nostro primo gol del tour in Portogallo ?? @ohenegyanfelix9 | #RomaSAFC -

La Gazzetta dello Sport

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTADE FRANCE 2022 STREAMINGE TV: COME SEGUIRE LA 14TAPPA Per seguire la diretta tv delde France 2022 , ci sarà una amplissima copertura live ...... Scheda artista&Concerti Arturo Stalteri , Italian Prog Rewind , Pierrot Lunaire Approfondisci: Scheda artista&Concerti La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'... Video Tour de France 2022, 14ª tappa: la presentazione della Gazzetta Oggi, sabato 16 luglio, la quattordicesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada, ovvero la frazione Saint Etienne-Mende, di 192.5 km, ha premiato Michael Matthews, vittorioso su un gene ...Il danese Jonas Vingegaard ha conservato la maglia gialla dopo la 14/a tappa del Tour, vinta dall'australiano Michael Matthews. (ANSA) ...