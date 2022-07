VIDEO | SPALLETTI AI TIFOSI! ?????? (Di sabato 16 luglio 2022) Mister #SPALLETTI parla ai tifosi a #Dimaro alla presentazione della squadra. Siete d’accordo con le parole del mister? Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Mister #parla ai tifosi a #Dimaro alla presentazione della squadra. Siete d’accordo con le parole del mister?

Pubblicità

claudioruss : Il discorso di Luciano #Spalletti in cui inserisce anche Dries #Mertens tra i giocatori “andati via”. Durante il di… - LuigiBevilacq17 : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Alcuni giocatori sono andati via, gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, #Mertens, Insigne, ma altri ne son… - Lui_g_i : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Alcuni giocatori sono andati via, gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, #Mertens, Insigne, ma altri ne son… - Tiarossi2 : RT @claudioruss: Il discorso di Luciano #Spalletti in cui inserisce anche Dries #Mertens tra i giocatori “andati via”. Durante il discorso… - furgeTX : RT @claudioruss: Il discorso di Luciano #Spalletti in cui inserisce anche Dries #Mertens tra i giocatori “andati via”. Durante il discorso… -