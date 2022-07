VIDEO | LIVE ? Conferenza stampa di presentazione #Kvaratskhelia #sscnapoli #spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Alle ore 12.15 inizia la Conferenza di Khvicha Kvaratskhelia . Potrai seguirla in diretta su tuttii i nostri social network. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/lETciSB » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Alle ore 12.15 inizia ladi Khvicha Kvaratskhelia . Potrai seguirla in diretta su tuttii i nostri social network. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/lETciSB » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Pubblicità

MCriscitiello : La Curva saluta la squadra in partenza per Ferrara. Inter-Monaco live 20.30 sul canale 60 Dtt. Sportitalia… - rtl1025 : ?? 'Per noi il ritorno alle #urne è una necessità per gli italiani, dopo aver sperimentato praticamente tutte le for… - rtl1025 : ?? 'Con #Draghi dimissionario le dimissioni dei ministri pentastellati servirebbero solo a evitare il dibattito parl… - Giorgio73948783 : RT @MrtnG02: eccomi live se questa sera dovesse uscire un video di christian in cui balla - MrtnG02 : eccomi live se questa sera dovesse uscire un video di christian in cui balla -