VIDEO Jovana | décolleté spettacolare Lady Djordjevic scatena i social in bikini

... il ragazzo ha rotto il silenzio con un brevepubblicato tra le sue storie di Instagram. ... Poi è stato il turno diDjordjevic , che ha preferito tornare a casa per un problema al seno (...... oppure per le condizioni di salute precarie diDjordjevic. Ed ancora, il malore della Maddaloni, dovuto ad un calo pressorio. In queste ore, però, non si fa altro che parlare di unda ...