VIDEO Italia in finale di Volley Nations League. Tutti gli highlights e le emozioni della semifinale contro la Turchia (Di sabato 16 luglio 2022) Con una prestazione al limite della perfezione, l’Italia si è qualificata per la prima volta per la finale di Volleyball Nations League, battendo le padroni di casa della Turchia. Dall’altra parte della rete le azzurre troveranno la nazionale brasiliana, in grado di imporsi contro la Serbia. Con una Paola Egonu straripante, una solidissima Caterina Bosetti ed una splendida Anna Danesi, la squadra allenata da Davide Mazzanti si è sbarazzata in tre set delle Turche, nonostante un’arena strapiena di tifosi che inneggiavano alle proprie beniamine. Andiamo a rivivere le emozioni del match che ha permesso all’Italia di entrare in finale di VNL: VIDEO ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Con una prestazione al limiteperfezione, l’si è qualificata per la prima volta per ladiball, battendo le padroni di casa. Dall’altra parterete le azzurre troveranno la nazionale brasiliana, in grado di imporsila Serbia. Con una Paola Egonu straripante, una solidissima Caterina Bosetti ed una splendida Anna Danesi, la squadra allenata da Davide Mazzanti si è sbarazzata in tre set delle Turche, nonostante un’arena strapiena di tifosi che inneggiavano alle proprie beniamine. Andiamo a rivivere ledel match che ha permesso all’di entrare indi VNL:...

