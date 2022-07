VIDEO / Come animare lo spogliatoio: Cuadrado è scatenato (Di sabato 16 luglio 2022) Juan Cuadrado regala spettacolo nello spogliatoio della Juventus. A riprendere il suo balletto Nicolò Fagioli. Guarda il VIDEO postato su Instagram Leggi su golssip (Di sabato 16 luglio 2022) Juanregala spettacolo nellodella Juventus. A riprendere il suo balletto Nicolò Fagioli. Guarda ilpostato su Instagram

Pubblicità

juventusfc : Il miglior modo di festeggiare un compleanno è sempre un goal ?? Danilo come provato in allenamento! ??? #GOTD - ItaliaViva : Il PD faceva card sui social, interviste e Feste de l'Unità per spiegarci che Conte, quello dei Decreti Salvini, er… - Piu_Europa : ?? #EmmaBonino sulla #cannabis ?? ?? La droga libera??? ?? Ma di cosa parlate!?!? ????Si tratta di una legge per la col… - angeleri_mauro : RT @Stefano87867985: ??????GUARDATE COSA È STATO RINVENUTO NEI CORPI DELLE PERSONE DECEDUTE PER MALORE IMPROVVISO! ??STRUTTURE BIOLOGICHE ART… - IavazzoSilvia : Ma voi come stavate dopo questo? E come state oggi a rivederlo? ???????? -