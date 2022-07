Vi ricordate la bellissima Francesca Dellera? Ecco perché è sparita completamente dalla circolazione

(Di sabato 16 luglio 2022)è una delle più grandi attrici del panorama cinematografico italiano. Dotata di una bellezza fuori dal comune, ha incantato tantissimi spettatori anche al livello internazionale. Ma sono in tanti a domandarsi che fine abbia fatto, e come mai siadalle scene.è stata un'icona di bellezza e un vero e proprio sex symbol nel corso degli anni Ottanta e Novanta. Il suo fascino è stato così irresistibile da colpire anche una star come Prince, che l'ha corteggiata in modo molto romantico, dandole tutte le attenzioni di cui aveva bisogno., il cui vero nome eCervellera, ha esordito nel mondo dello spettacolo come fotomodella quando decise di trasferirsi a Roma. Il suo corpo mozzafiato le ...

Pubblicità

michelespione90 : RT @passodalcielo6: Un tuffo dove l'acqua è cristallina e dove la natura è ancora incontaminata! ???? Ricordate questa bellissima scena amici… - _iminaboyband : bellissima finché con Consu ci siamo ricordate che la prossima è l’ultima settimana che lavoriamo insieme e allora… - ciccia61 : RT @passodalcielo6: Un tuffo dove l'acqua è cristallina e dove la natura è ancora incontaminata! ???? Ricordate questa bellissima scena amici… - CarlaCuoghi : RT @passodalcielo6: Un tuffo dove l'acqua è cristallina e dove la natura è ancora incontaminata! ???? Ricordate questa bellissima scena amici… - salutiawilli : RT @passodalcielo6: Un tuffo dove l'acqua è cristallina e dove la natura è ancora incontaminata! ???? Ricordate questa bellissima scena amici… -

Leggilo.org

Qui, laromana ebbe l'occasione di condurre per la prima volta un programma interamente da sola: si trattava di Colpo di fulmine , ve loEra il 1995 e su Italia 1 iniziava il divertente ...Guardate un po' qui: Insomma, una Naomi completamente differente dal suo esordio al programma, ma davvero. Chi è il dottor Procter Il dottor Nowzaradan lo conosciamo benissimo, ma ... Masterchef: ricordate Rachida, eccola oggi, bellissima! Sono addolorato per la scomparsa di Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica. In queste ore dolorose, sono vicino alla sua famiglia, ai suoi cari, e a tutti coloro che l’hanno conosciu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...