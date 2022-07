Verratti: "Abbiamo vinto un Europeo quando tutti ci davano per morti. Vogliamo riportare l'Italia dove merita" (Di sabato 16 luglio 2022) Marco Verratti è intervenuto a Sportweek in una lunga intervista dopo si è soffermato sulla mancata qualificazione dell'Italia in Qatar. Di seguito le parole del centrocampista del PSG: "E'... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 16 luglio 2022) Marcoè intervenuto a Sportweek in una lunga intervista dopo si è soffermato sulla mancata qualificazione dell'in Qatar. Di seguito le parole del centrocampista del PSG: "E'...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Verratti in una lunga intervista a #Sportweek - sportli26181512 : Verratti: 'È successo un disastro, ma vogliamo tutti riportare l'Italia al Mondiale': 'È successo un disastro. Abbi… - infoitsport : Nazionale, Verratti: “Abbiamo vinto quando ci davano per morti. Ripartiremo” - CalcioPillole : #Nazionale, #Verratti non si arrende: 'Dopo la delusione del #Mondiale, torneremo'. - My7th2 : @thomas_novello9 Abbiamo preso in analisi anche giocatori italiani che giocano all'estero tipo Verratti, Jorginho c… -