Verona: Maestrelli e Cecchinato a caccia della finale (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle semifinali del Challenger in terra veneta il 19enne pisano affronta l'austriaco Ofner: per il 29enne palermitano c'è l'argentino Cachin, primo favorito del seeding Leggi su federtennis (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle semifinali del Challenger in terra veneta il 19enne pisano affronta l'austriaco Ofner: per il 29enne palermitano c'è l'argentino Cachin, primo favorito del seeding

Pubblicità

andreatifainter : @FiorinoLuca ciao Luca, due parole su Maestrelli? Ho avuto modo di seguirlo sta settimana a Verona - dopo che avevo… - livetennisit : Da Verona: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Maestrelli elimina Cobolli. Bene Marco Cecchinato - federtennis : ???? Tre italiani raggiungono la semifinale nel circuito #ATP Challenger! ?? Iasi #Darderi 4-6 7-6 6-4 Lehecka ??Vero… - Ilsuperbo89 : #Maestrelli ha battuto in modo perentorio Cobolli, a Verona. Non che sconfiggere il romano oggigiorno sia sorprende… - TuttocalcioS : Dando uno sguardo ai #challenger abbiamo una grandissima sorpresa. Luciano #Darderi ???? in terra rumena batte 4-6 7-… -