Vaiolo delle scimmie, da Ue prime 5.300 dosi vaccino oggi all’Italia (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea consegna “oggi” all’Italia le prime “5.300 dosi” di vaccino contro il Vaiolo delle scimmie, “per proteggere i cittadini e rispondere a questa epidemia”. Lo comunica un portavoce Ue. I “6mila casi” registrati finora nell’Ue, “in rialzo del 50% rispetto alla settimana scorsa”, sottolinea, sono motivo di “seria preoccupazione per la salute pubblica”. L’Ue “ha reagito rapidamente: insieme con Hera abbiamo acquistato vaccini per tutti gli Stati membri, usando il bilancio Ue. Nel giro di poche settimane, abbiamo acquistato circa 110mila dosi e ne abbiamo già consegnate ai Paesi più colpiti, incluse Spagna, Germania, Portogallo, Belgio e Irlanda. Altre consegne arriveranno nelle prossime settimane. E’ ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea consegna “le“5.300” dicontro il, “per proteggere i cittadini e rispondere a questa epidemia”. Lo comunica un portavoce Ue. I “6mila casi” registrati finora nell’Ue, “in rialzo del 50% rispetto alla settimana scorsa”, sottolinea, sono motivo di “seria preoccupazione per la salute pubblica”. L’Ue “ha reagito rapidamente: insieme con Hera abbiamo acquistato vaccini per tutti gli Stati membri, usando il bilancio Ue. Nel giro di poche settimane, abbiamo acquistato circa 110milae ne abbiamo già consegnate ai Paesi più colpiti, incluse Spagna, Germania, Portogallo, Belgio e Irlanda. Altre consegne arriveranno nelle prossime settimane. E’ ...

Pubblicità

GiovaQuez : Un primo caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato in Russia. Ovviamente inviato dai Biolab segreti in Ucraina… - Borderline_24 : #Vaiolo delle scimmie, l'annuncio dell'#Ue: 'Oltre 5mila vaccini da oggi in #Italia' - lifestyleblogit : Vaiolo delle scimmie, da Ue prime 5.300 dosi vaccino oggi all'Italia - - italiaserait : Vaiolo delle scimmie, da Ue prime 5.300 dosi vaccino oggi all’Italia - LocalPage3 : Vaiolo delle scimmie, da Ue prime 5.300 dosi vaccino oggi all'Italia -