Vaccino Covid | Iss | efficacia booster 86% contro casi gravi | 50% su contagi

(Adnkronos) – "L'efficacia del Vaccino nel periodo di prevalenza Omicron nel prevenire la malattia grave è pari all'86% nei soggetti con booster. Nel prevenire la diagnosi di infezione è invece pari al 50% nei vaccinati con booster". Lo evidenzia il 'Report esteso Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale' dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Dal 24 agosto 2021 al 13 luglio sono stati segnalati 738.757 casi di reinfezione, pari a 4,9% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 11,7%, in aumento rispetto alla settimana precedente (10,8%)", evidenzia il report.

