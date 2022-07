(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Un sanguinamento mestruale inaspettato dopo la vaccinazione anti-. “All’inizio del 2021 i casi sono stati molti”, in età fertile e non, a seguito dell’iniezione contro il coronavirus, “ma a siccome in generale gli studi sui vaccini non indagano gli aspetti legati al ciclo, le segnalazioni sono state in gran parte ignorate”. E’ partendo da questa osservazione che un gruppo di ricercatori americani ha lanciato unosu oltre 35mila partecipanti, che offre “la valutazione più completa condotta finora sui cambiamenti mestruali sperimentati nelle prime 2 settimane post-immunizzazione”, spiegano gli autori su ‘Science Advances’. “Un’indagine statistica –no – ha rilevato che il 42,1% degli interpellati ha riferito un flusso mestruale più intenso dopo la vaccinazione”. “Alcuni hanno sperimentato questo effetto ...

Pubblicità

sole24ore : Vaccino anti-Covid 19 dal carattere sperimentale ed in grado di alterare il DNA: la storica ordinanza con cui il Tr… - Agenzia_Ansa : Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può altera… - Adnkronos : #Vaccino #covid e mestruazioni, maxi studio: 40% riporta alterazioni. - Alexxela9691 : RT @magicaGrmente22: #pfizerdocuments #Vaccinatevi_e_Basta Tre partecipanti alla sperimentazione del vaccino Pfizer Covid sono morti poco… - LisaLisaSummer : RT @AuroraLittleSun: 17 settembre 2021 La Repubblica: 'Miocarditi e pericarditi, si rischia molto di più con il Covid che con il vaccino'… -

... 'Oggi ci sono tre pazienti ricoverati in Rianimazioneal terzo piano del Padiglione ... Insomma: due su tre hanno ricevuto il, ma questo non ha impedito loro di peggiorare le condizioni di ...... A partire da ieri , venerdì 15 luglio , le persone dai 60 anni in su possono prenotare la seconda dose di richiamo ('quarta dose') delanti -attraverso il portale www."Non so più a chi rivolgermi per prenotare la quarta dose di vaccino per mio padre ... che mette a nudo alcune presunte falle nel sistema di prenotazioni della dose anti-Covid e che, legittimamente, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...