(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Un sanguinamento mestruale inaspettato dopo la vaccinazione anti-. “All’inizio del 2021 i casi sono stati molti”, in età fertile e non, a seguito dell’iniezione contro il coronavirus, “ma a siccome in generale gli studi sui vaccini non indagano gli aspetti legati al ciclo, le segnalazioni sono state in gran parte ignorate”. E’ partendo da questa osservazione che un gruppo di ricercatori americani ha lanciato unosu oltre 35mila partecipanti, che offre “la valutazione più completa condotta finora sui cambiamenti mestruali sperimentati nelle prime 2 settimane post-immunizzazione”, spiegano gli autori su ‘Science Advances’. “Un’indagine statistica –no – ha rilevato che il 42,1% degli interpellati ha riferito un flusso mestruale più intenso dopo la vaccinazione”. “Alcuni hanno sperimentato questo ...

Pubblicità

Adnkronos : #Vaccino #covid e mestruazioni, maxi studio: 40% riporta alterazioni. - sole24ore : Vaccino anti-Covid 19 dal carattere sperimentale ed in grado di alterare il DNA: la storica ordinanza con cui il Tr… - Agenzia_Ansa : Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può altera… - MariMario1 : RT @lvogruppo: Secondo Alexandra Latypova, un'ex dirigente del settore farmaceutico, i documenti ottenuti da HHS sul vaccino COVID-19 di Mo… - gnomuel : RT @lvogruppo: Secondo Alexandra Latypova, un'ex dirigente del settore farmaceutico, i documenti ottenuti da HHS sul vaccino COVID-19 di Mo… -

e influenza, doppia dose in stesso giorno/ Ok da Ministero della Salute In ogni caso, anche se i casi dovessero fermare la propria ascesa, diversa sarà la situazione dei ricoverati: '......decide di convertire temporaneamente lo spazio in hub per la vaccinazione di massa anti- 19 ... In uno spazio di 4300 mq nel corso di 6 mesi sono state somministrate 160.000 dosi dialla ...Milano, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Un sanguinamento mestruale inaspettato dopo la vaccinazione anti-Covid. "All'inizio del 2021 i casi sono stati molti", in e ...(Adnkronos) – Verso il picco dei contagi Covid in Italia. Negli ultimi giorni c’è stato un lieve rallentamento nella salita della curva. Nelle ultime 24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un ...