Utilizzo cellulari in città: la realtà che li vieta. Non puoi immaginare il motivo (Di sabato 16 luglio 2022) Esiste un posto al mondo in cui di fatto è stato proibito l’Utilizzo dei cellulari per un determinato motivo, scopriamo quale. Tutti i dettagli. C’è un luogo al mondo in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 16 luglio 2022) Esiste un posto al mondo in cui di fatto è stato proibito l’deiper un determinato, scopriamo quale. Tutti i dettagli. C’è un luogo al mondo in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

eadaimon : @GothicPsyche Il problema non sono i cellulari intesi come strumento ma come utilizzo. Perché ste file di ragazzini… - Claudio_ita1975 : @TCommodity Le auto elettriche sono diventate il bersaglio di tutti gli oppositori al cambiamento. Ricordo che le b… - ParcodiGiacomo : @francep41485035 @KateEmme @pennaeobiettivo 'Feti nei vaccini': la classica boutade per censurare il problema dell'… -