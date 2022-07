Usa, l’Italy Run conquista Central Park (Di sabato 16 luglio 2022) l’Italy Run by Ferrero torna a Central Park a New York, dopo una sospensione di tre anni dovuta alla pandemia. “Si tratta di un importante evento italiano nel cuore di Manhattan all’insegna dello sport e dell’amicizia, con la partecipazione di persone originarie di ogni parte del mondo – ha affermato il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele -. E’ fantastico ritrovarci tutti insieme a Central Park, uniti dalla passione per la corsa, ma anche dalla voglia di festeggiare la vita, dopo anni di ansie e difficoltà. Il successo odierno testimonia i profondi legami tra New York e l’Italia ed è frutto del lavoro di squadra tra le istituzioni e le imprese italiane, in particolare Ferrero, senza cui non vi sarebbe stata l’Italy Run”. In termini di partecipazione la gara è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022)Run by Ferrero torna aa New York, dopo una sospensione di tre anni dovuta alla pandemia. “Si tratta di un importante evento italiano nel cuore di Manhattan all’insegna dello sport e dell’amicizia, con la partecipazione di persone originarie di ogni parte del mondo – ha affermato il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele -. E’ fantastico ritrovarci tutti insieme a, uniti dalla passione per la corsa, ma anche dalla voglia di festeggiare la vita, dopo anni di ansie e difficoltà. Il successo odierno testimonia i profondi legami tra New York e l’Italia ed è frutto del lavoro di squadra tra le istituzioni e le imprese italiane, in particolare Ferrero, senza cui non vi sarebbe stataRun”. In termini di partecipazione la gara è ...

