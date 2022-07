Usa: 'Ivana Trump morta per ferite provocate da caduta scale' (Di sabato 16 luglio 2022) Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, è morta in seguito alle ferite causate dalla caduta dalle scale nella sua abitazione. Lo riporta Abc citando l'autopsia. Ivana Trump è stata trovata morta il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022), l'ex moglie di Donald, èin seguito allecausate dalladallenella sua abitazione. Lo riporta Abc citando l'autopsia.è stata trovatail ...

