Uomini e Donne anticipazioni, due amiche sono le nuove troniste? (Di sabato 16 luglio 2022) Il trono di Federica Aversano a settembre sembra cosa fatta, visto che Maria De Filippi ha un debole per l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri (che tra l’altro è ancora single), ma a farsi largo in queste ore è l’ipotesi che a Uomini e Donne seduta accanto alla Aversano possa esserci una sua grande amica, nonché collega corteggiatrice della scorsa stagione. Stiamo parlando di Soraia Allam Ceruti, la scelta di Luca Salatino con cui però sembra abbia già chiuso, visto che i due ragazzi stanno trascorrendo le vacanze separati. Soraia sta trascorrendo alcuni giorni proprio con Federica e si fa strada l’ipotesi di un doppio trono rosa per queste due pupille della redazione. A voi piacerebbe se fosse così? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Soraia Ceruti: le parole che confermano la crisi con ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 luglio 2022) Il trono di Federica Aversano a settembre sembra cosa fatta, visto che Maria De Filippi ha un debole per l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri (che tra l’altro è ancora single), ma a farsi largo in queste ore è l’ipotesi che aseduta accanto alla Aversano possa esserci una sua grande amica, nonché collega corteggiatrice della scorsa stagione. Stiamo parlando di Soraia Allam Ceruti, la scelta di Luca Salatino con cui però sembra abbia già chiuso, visto che i due ragazzi stanno trascorrendo le vacanze separati. Soraia sta trascorrendo alcuni giorni proprio con Federica e si fa strada l’ipotesi di un doppio trono rosa per queste due pupille della redazione. A voi piacerebbe se fosse così? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Soraia Ceruti: le parole che confermano la crisi con ...

Pubblicità

trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - Teresa37513323 : @HandemyyQ @KBpayasin Per non parlare di quelle che danno della poco di buono a delle ragazze che ballano, non sono… - fede8804 : Infatti non ci meritiamo #Draghi Ma donne e uomini coraggiosi come il #giudice #Susannazanda -