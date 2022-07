Una Zanzara nella Zuppa di Porro - DIRETTA (Di sabato 16 luglio 2022) La rassegna stampa irriverente di Nicola Porro e Giuseppe Cruciani: i giornali di sabato 16 luglio letti in DIRETTA da La Ripartenza 2022 Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) La rassegna stampa irriverente di Nicolae Giuseppe Cruciani: i giornali di sabato 16 luglio letti inda La Ripartenza 2022

Pubblicità

DavidPuente : 1/ Oggi mi è capitato di sentire su 'La zanzara' (Radio24) un intervento di Jean Paul Vanoli (Gian Paolo Vanoli). N… - otbXGOLDEN28 : @_M33TY0UTH3R3_ HABABAHAAHHA NONO NESSUN COSA TROPPO ESAGERATA È CHE HO PESTATO UN INSETTO TIPP FORSE UNA ZANZARA… - theselenophilex : Non io e @_kowaiyume_ che stanotte ci siamo ritrovate a dare la caccia a una zanzara che ci ha torturato. Spoiler: ha vinto la zanzara. - giopuntoit : buongiorno stanotte ho dormito di merda x colpa di una zanzara ma vabbè - lorenzoghi1 : @meb @ItaliaViva Siete letteralmente una zanzara nella@politica italiana, non tanto per la piccola taglia quanto pe… -