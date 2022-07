(Di sabato 16 luglio 2022) Oggi è andata in onda una nuovadi Una, la soap opera spagnola trasmessa nel pomeriggio di Canale 5 subito dopo Beautiful. Per una qualche ragione non siete riusciti a vederla e state cercando orafare per guardarla? Niente paura, vi spieghiamo con questa semplice guidariladi Unadel 16 Luglio. Bene, bando adesso alle ciance e cominciamo subito.ladi Unadel 16 Luglio Ladi Unaè disponibile sia in TV che e in streaming. Si tratta,è facile intuire, di due soluzioni molto diverse tra ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Un’auto che a causa del malore del conducente, poi ritrovato senza vita nell’abitacolo, invade la corsia opposta e… - AlfredoPedulla : Il video e le foto postati da #KK confermano una cosa: il Grande Uomo, poi parliamo di calcio. Mai una polemica, ma… - Agenzia_Ansa : 'Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata che Ivana Trump è morta nella sua casa a New… - dome150751 : RT @CasaLettori: Nel cervello c’è una zona speciale che potremmo chiamare memoria poetica che registra tutto quello che ci affascina… - franconemarisa : Lite per una sigaretta: 56enne ucciso a bastonate - Futili motivi alla base del diverbio, avvenuto in piazza Vittor… -

" L'inflazione al 9% è comebomba piazzata all'interno delladelle famiglie. Invece di pensare a far cadere Draghi e il suo governo bisognerebbe pensare ai problemi del Paese. Invece siamo ......E'domenica in cui le priorità sono il relax, l'armonia in casa e fuori, mostrare il vostro affetto alle persone care. I passaggi odierni sono perfetti per godere del lato più leggero della. ...Non accenna a diminuire il numero dei contagi in 24 ore in Calabria a fronte di un numero stabile di tamponi processati. In lieve calo i pazienti in rianimazione ...(Adnkronos) – Ci sono farmaci che possono aiutare tanti pazienti con patologie molto gravi a vivere una vita più dignitosa. Ma se queste stesse terapie iniziano a scarseggiare per i pazienti inizia un ...