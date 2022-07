Una Vita anticipazioni: Dori e la rivelazione a Felipe (Di sabato 16 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Dori e la rivelazione a Felipe: l’infermiera dice la verità al suo paziente, ecco cosa succede. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda al consueto orario su Canale 5 dopo Beautiful. David è ormai convinto di lasciare il suo incarico e il quartiere, non potendo sopportare di stare vicino a Valeria senza poterla amare; intanto, Guillermo prova a spiegarsi con Azucena riguardo a Claudia. Dori e la verità a Felipe.Ramon si è complimentato con Dori per i progressi fatti da Felipe, ma l’avvocato non continua a vedere di buon occhio i metodi sicuramente innovativi e anticonvenzionali della sua infermiera; ecco cosa ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 luglio 2022) Unae la: l’infermiera dice la verità al suo paziente, ecco cosa succede. Come ogni giorno, vi riportiamo leper la nuova puntata di Una, in onda al consueto orario su Canale 5 dopo Beautiful. David è ormai convinto di lasciare il suo incarico e il quartiere, non potendo sopportare di stare vicino a Valeria senza poterla amare; intanto, Guillermo prova a spiegarsi con Azucena riguardo a Claudia.e la verità a.Ramon si è complimentato conper i progressi fatti da, ma l’avvocato non continua a vedere di buon occhio i metodi sicuramente innovativi e anticonvenzionali della sua infermiera; ecco cosa ...

Pubblicità

robertosaviano : Oggi scopro che non sei immortale. Ma sei riuscito a ingannare la morte: costruire una possibilità di giustizia nel… - repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca [di Simonetta Fiori] - fattoquotidiano : Un’auto che a causa del malore del conducente, poi ritrovato senza vita nell’abitacolo, invade la corsia opposta e… - CarieriF : RT @RobesSimon: Lo schifoso coro di prefiche per il Rettile golpista naziliberista più schifoso che l’Italia abbia mai avuto Una marea di m… - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: Si guardano bene dal dire che i danni riguardano anche tutta una vita bastardi 'miocardite lieve' non esiste -