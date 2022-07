Un terzo club rifiuta la possibilità di ingaggiare Cristiano Ronaldo questa estate

(Di sabato 16 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: All’inizio del mese è stato annunciato chevoleva lasciare il Manchester United quest’, ma la sua uscita non è andata secondo i piani poiché nessunsembra interessato al 37enne. Si dice che il desiderio dell’attaccante di lasciare ildi Manchester sia il risultato del desiderio di giocare con una squadra in grado di vincere la Champions League ed è stato anche affermato che non era impressionato dall’attività di trasferimento dello United in quel momento. Il Man United ha continuato aTyrell Malacia e Christian Eriksen da allora e ciò potrebbe portare la superstar del Portogallo a rimanere? in quanto ha coinciso con il fatto che nessunsembra volere...

Pubblicità

sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: Siviglia e Villarreal su Muldur. C'è anche un terzo club - CappeAndre1 : @90ordnasselA Allucinante la gestione da parte sua e dell'agente. 7 mesi fa chiedeva 8 milioni. A un mese dall'iniz… - cilentano_it : Simone Iaquinta nella Top-five del mondiale Porsche. Al Rally del Matese podio per Gianluca D'Alto. Vittoria per Ma… - newsulcalcioita : #Bernardeschi sarà un nuovo giocatore del #Toronto:l'ex #Juventus ha accettato la corte del club di #MLS.Sarà il te… - RaffaellaReggi : RT @MatteoLumia: SABATO 30 LUGLIO alle ore 17, terzo appuntamento con la presentazione della 10° edizione dell'Almanacco del Tennis, nella… -

Sassuolonews.net

Ilè in stallo per via del suo, il Lorient, che fa circolare cifre folli ampiamenni. Per Becao, il difensore dell'Udinese, siamo ai preliminari. Un po' come per Orsolini , freccia ...... quando era stata costretta al ritiro nel match di primo turno proprio all'All England. Dodici ... il tiebreak delle è stato fatale per un'uscita di scena prematura. Con la fine della ... Calciomercato Sassuolo: Siviglia e Villarreal su Muldur. C'è anche un terzo club Per la 3^ tappa di Coppa Italia iQFoil venerdì le prime 5 regate. Partecipazione caratterizzata da tantissimi giovani. E proprio in questa categoria dopo le prime 5 prove è in testa Luca Di Tomassi (r ...Tante le medaglie conquistate dagli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000 alle finali dei Campionati regionali estivi di categoria in vasca lunga disputati a Riccione. Per la società faentina erano in ...