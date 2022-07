Un posto al sole: la celebre coppia verso la rottura. Fan preoccupati (Di sabato 16 luglio 2022) Le vicende di Un posto al sole non si fermano mai e tengono i fan con il fiato sospeso, soprattutto se si parla di un possibile divorzio! Dopo il divorzio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 16 luglio 2022) Le vicende di Unalnon si fermano mai e tengono i fan con il fiato sospeso, soprattutto se si parla di un possibile divorzio! Dopo il divorzio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

GrandeP70338720 : @EnricoLetta Maddeché #andatevene. #Raus Vogliamo #ZeroGov I Governi sono l'unico motivo per cui un posto ricco d… - VittoriaSandoni : @maledetta139 ma in realtà anche li c'è il sole come in qualunque altro posto quindi non capisco tutta questa sorpresa ecco - rsimoni62 : RT @compagna: @damilanospiegon @RaiTre Prima di un posto al sole mo mi raccomando non rubate il tempo ad un posto al sole dura sempre poco… - DanieleGianca : @aleoricchio Oltremare Riccione, una settimana fa, becco il posto all’ombra dì prepotenza, la sera era l’unico al sole ?? - technofab_it : @wolfPris Si perché tutto gira intorno a queste persone.. un nuovo esemplare di eliocentrismo dove però al posto al… -