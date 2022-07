Un Posto Al Sole anticipazioni: Ornella scopre la verità, il matrimonio finisce in crisi (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole la verità verrà a galla e Ornella resterà senza fiato. Cosa accadrà al suo matrimonio? Ornella e Raffaele in crisi (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole tra Raffaele e Ornella le cose precipiteranno e sarà un momento molto delicato. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Tutto è cominciato quando la figlia di Ornella ha scoperto il portiere mentre frugava nel computer di suo marito e ha dato in escandescenza, a quel punto Raffaele é stato costretto a rivelarle tutto ma si é fatto giurare di mantenere il silenzio. Successivamente Viola e Raffaele ... Leggi su direttanews (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle prossime puntate di UnAllaverrà a galla eresterà senza fiato. Cosa accadrà al suoe Raffaele in(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAltra Raffaele ele cose precipiteranno e sarà un momento molto delicato. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Tutto è cominciato quando la figlia diha scoperto il portiere mentre frugava nel computer di suo marito e ha dato in escandescenza, a quel punto Raffaele é stato costretto a rivelarle tutto ma si é fatto giurare di mantenere il silenzio. Successivamente Viola e Raffaele ...

