Ultim’ora | super colpo | è fatta per il nuovo acquisto del Barcellona!

(Di sabato 16 luglio 2022) Il futuro è in colore blaugrana per Robert Lewandowski. Il giocatore polacco in queste ore si avvicina sempre di più al Barcellona. Lewandowski Bayern Monaco Barcellona Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, ormai è solo questione di poco tempo per definire i dettagli deldei blaugrana. L’incontro avvenuto venerdì tra Barcellona e Bayern Monaco ha avuto ottimi esiti e si procederà con la firma. Il polacco firmerà un contratto che lo legherà al club spagnolo per tre anni. Lewandowski è solo la punta di diamante di un’ottima campagna acquisti del Barcellona di Laporta che punta a sognare diin grande. Il rinnovo di Dembele, l’arrivo di Raphinha e anche quelli di Kessiè e Christensen sono il segno di una ripartenza del Barcellona dopo le stagioni turbolente. Al bomber polacco spetterà il compito di ...