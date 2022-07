ULTIM’ORA – Ostigard è del Napoli: visite mediche e firma (Di sabato 16 luglio 2022) Il Napoli prende Leo Skiri Ostigard come nuovo difensore. L’ex Genoa è tornato al Brighton al termine della stagione e Cristiano Giuntoli ne ha approfittato per strapparlo al club inglese. Dopo una lunga trattativa, l’affare è stato completato e presto Luciano Spalletti avrà un nuovo difensore con cui lavorare. Ostigard Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli: Ostigard domani a Dimaro Leo Skiri Ostigard molto presto sarà un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche in gran segreto ed è pronto a firmare il contratto che lo unirà agli azzurri per le prossime stagioni. Il trasferimento ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Ilprende Leo Skiricome nuovo difensore. L’ex Genoa è tornato al Brighton al termine della stagione e Cristiano Giuntoli ne ha approfittato per strapparlo al club inglese. Dopo una lunga trattativa, l’affare è stato completato e presto Luciano Spalletti avrà un nuovo difensore con cui lavorare.(Getty Images)Calciomercatodomani a Dimaro Leo Skirimolto presto sarà un nuovo calciatore del. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi ha svolto lein gran segreto ed è pronto are il contratto che lo unirà agli azzurri per le prossime stagioni. Il trasferimento ...

