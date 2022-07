Ultime Notizie – Vaccino covid e mestruazioni | maxi studio | 40% riporta alterazioni

(Di sabato 16 luglio 2022) Un sanguinamento mestruale inaspettato dopo la vaccinazione anti-. “All’inizio del 2021 i casi sono stati molti”, in età fertile e non, a seguito dell’iniezione contro il coronavirus, “ma a siccome in generale gli studi sui vaccini non indagano gli aspetti legati al ciclo, le segnalazioni sono state in gran parte ignorate”. E’ partendo da questa osservazione che un gruppo di ricercatori americani ha lanciato unosu oltre 35mila partecipanti, che offre “la valutazione più completa condotta finora sui cambiamenti mestruali sperimentati nelle prime 2 settimane post-immunizzazione”, spiegano gli autori su ‘Science Advances’. “Un’indagine statistica –no – ha rilevato che il 42,1% degli interpellati ha riferito un flusso mestruale più intenso dopo la vaccinazione”. “Alcuni hanno sperimentato questo effetto nei primi 7 ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - sole24ore : ?? Le parole della presidente della Commissione europea #UrsulavonderLeyen nella nota in cui si annunciano nuove mis… - micheleficara : Leggi le ULTIME NOTIZIE di Assodigitale del 07/16/2022 - - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Crisi governo, la diretta: si allontana il Draghi bis. Oggi il Consiglio dei 5 Stelle -

Il Sole 24 ORE

Nelledue settimane, altri mille sono stati multati. Questa volta però, secondo i titolari, la responsabilità non sarebbe la loro e minacciano ricorsi contro il Campidoglio : 'Gli orari ...Fuori col Dekani, ma ieri mattina regolarmente in gruppo, dopo gli allunghi in differenziato di giovedì pomeriggio. Ora Romagnoli diventa un giallo perché Patric lancia l'allarme sul suo futuro: 'In ... Ucraina ultime notizie. Missili russi su Dnipro: almeno 3 morti e 15 feriti Domenica 17 luglio è il giorno della processione esterna con il simulacro per quanto riguarda i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine ...La Fiat Tipo Cross è l'ultima arrivata della gamma ibrida del Lingotto e per questo vuole farsi notare. A partire dalla livrea che identifica chiaramente l'allestimento RED, esteso a tutta la gamma, e ...