Ultime Notizie – Urta cavo alta tensione con rimorchio camion | autista morto folgorato

Avrebbe Urtato con il rimorchio del camion un cavo dell'alta tensione e l'autista del mezzo pesante è morto folgorato. E' accaduto a Calcinato, nel Bresciano, vicino agli scavi per la Tav Brescia-Venezia. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora in fase di accertamento, e dai primi rilievi sembra che l'autista sia stato colpito da una potente scarica elettrica quando con il rimorchio avrebbe toccato l'alta tensione. Sarebbero stati i colleghi a dare l'allarme. Sul posto si sono recati i Carabinieri, i tecnici dell'Ats e i vigili del fuoco.

