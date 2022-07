Ultime Notizie – Mondiali Atletica, Jacobs agguanta la semifinale (Di sabato 16 luglio 2022) Il suo 10?04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6) “Pur con qualche apparente difficoltà, Marcell Jacobs centra la qualificazione alla semifinale dei 100 metri di domani notte. Il suo 10?04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6)”. Lo sintetizza la FederAtletica in una nota dai Mondiali di Eugene. “Qualificazioni per le rsipettive finali conquistare anche da Nicholas Ponzio nel getto del peso (21,35, quarta misura di ammissione) e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi (8:21.04). Settimo posto finale della staffetta 4×400 metri mista, con Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Brayan Lopez e Alice Mangione (3:16.45). Oro alla Repubblica Dominicana, che supera Olanda e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Il suo 10?04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6) “Pur con qualche apparente difficoltà, Marcellcentra la qualificazione alladei 100 metri di domani notte. Il suo 10?04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6)”. Lo sintetizza la Federin una nota daidi Eugene. “Qualificazioni per le rsipettive finali conquistare anche da Nicholas Ponzio nel getto del peso (21,35, quarta misura di ammissione) e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi (8:21.04). Settimo posto finale della staffetta 4×400 metri mista, con Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Brayan Lopez e Alice Mangione (3:16.45). Oro alla Repubblica Dominicana, che supera Olanda e ...

