Ultime Notizie – M5S | Casalino | “Non ho incarichi politici né decido | basta macchina fango contro me”

(Di sabato 16 luglio 2022) “Con riferimento all’articolo ‘I triumviri dello strappo. Il ritorno dicon Taverna e Ricciardi’ pubblicato oggi su la Repubblica, mi trovo a dover smentire nuovamente in pochi giorni una ricostruzione piena di falsità e illazioni sul mio conto. Premesso che non avendonon seguo le riunioni del Consiglio nazionale né partecipo a confronti di natura politica nei quali viene poi definita la linea politica del M5S, vorrei ribadire ancora una volta che il mio ruolo è limitato all’ambito comunicativo”. Così Roccoin una lunga nota. “Nell’articolo, addirittura – prosegue il capo comunicazione del M5S – si fa riferimento ad una mia presunta responsabilità dietro la fuga diche raccontava la possibilità che il M5S ritirasse la propria delegazione governativa: ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - CorriereCitta : Alla guida strafatti di cocaina e alcool: 6 patenti ritirate in poco più di un’ora ad Anzio e Nettuno - alefthand_ : Leggendo le ultime notizie su Ricky Martin -

Le possibilità che Mario Draghi possa passare attraverso una verifica sono pressoché nulle. Perché chi ha parlato con lui nelleore lo descrive come 'determinato e irremovibile' nel voler confermare le dimissioni, giovedì 15 luglio respinte da Mattarella . L'appuntamento è a mercoledì dopo le comunicazioni che farà alle ...Legislatura in bilico e il Draghi bis sempre più complicato. Il premier non si sbilancia sull'esito della crisi politica, ma resta fermo su un punto: solo una fiducia piena della maggioranza di larghe ...Gli attuali positivi sono 144.858 con un aumento di 3.381 casi. I guariti sono 5.062 mentre si registrano 21 vittime ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...