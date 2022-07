Ultime Notizie – Incendi dalla Spagna alla Grecia | brucia l’Europa del Sud

(Di sabato 16 luglio 2022) La Penisola Iberica. Così come anche il sud della Francia e la. E’del Sud, affacciata sul Mar Mediterraneo ma non solo, a soffrire maggiormente le conseguenze del caldo e della siccità, Italia compresa, condiffusi. Migliaia sono i vigili del fuoco che stanno combattendo contro gliin Portogallo,, Francia sud-occidentale e, Paesi in preda a un’ondata di caldo che non accenna a diminuire. Si registra anche una vittima nel nord del Portogallo. Si tratta di un pilota, morto quando l’aereo anfibio Fire Boss che guidava nel tentativo di domare le fiamme, si è schiantato nell’area di Foz Coa, vicino al confine spagnolo. Glistanno devastando anche le aree della regione francese della ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - TgrRaiVeneto : Le ultime notizie sull'incendio a #Bibione #IoSeguoTgr #Veneto #incendio #15luglio - ilFattoMolfetta : BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI: DOMANDE ENTRO IL 29 SETTEMBRE - Miti_Vigliero : Mosca lancia attacchi dalla centrale nucleare più grande d’Europa @sole24ore -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Il tour di Fabri Fibra, che segue l'uscita del suo nuovo album Caos , fa ...estiva di show musicali tra le...L'uomo, che alleelezioni comunali si era anche candidato come consigliere nel movimento popolare 'Nuova Lanciano', è conosciutissimo in città. Anche per il lavoro che svolgeva. La coppia ha ...È il caso anche della sua ultima opera basata su una disperata missione spaziale sulla Luna, dopo che a causa di una forza misteriosa il satellite sembra fuori controllo e destinato a colpire la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...