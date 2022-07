Ultime Notizie – Governo, Marini: “Attuale legge elettorale può garantire esecutivo stabile” (Di sabato 16 luglio 2022) “Ad oggi mi sembra che lo scenario più plausibile sia lo scioglimento anticipato delle Camere, ma quattro giorni in una crisi sono una eternità”. Così all’Adnkronos Francesco Saverio Marini, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata che, individuando in Mario Draghi e Giuseppe Conte i due aghi della bilancia, guarda alla legge elettorale in vigore ed afferma: “Realizza una sintesi equilibrata tra rappresentatività delle forze politiche presenti nella società civile (garantita dal proporzionale) e governabilità (garantita dal maggioritario). Con il 30% maggioritario si introduce, infatti, una parziale distorsione della rappresentanza in favore di chi ha la maggioranza relativa e così si agevola la formazione di maggioranze più stabili. In caso di elezioni anticipate, al di là delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) “Ad oggi mi sembra che lo scenario più plausibile sia lo scioglimento anticipato delle Camere, ma quattro giorni in una crisi sono una eternità”. Così all’Adnkronos Francesco Saverio, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata che, individuando in Mario Draghi e Giuseppe Conte i due aghi della bilancia, guarda allain vigore ed afferma: “Realizza una sintesi equilibrata tra rappresentatività delle forze politiche presenti nella società civile (garantita dal proporzionale) e governabilità (garantita dal maggioritario). Con il 30% maggioritario si introduce, infatti, una parziale distorsione della rappresentanza in favore di chi ha la maggioranza relativa e così si agevola la formazione di maggioranze più stabili. In caso di elezioni anticipate, al di là delle ...

