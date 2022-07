Ultime Notizie – Crisi governo, Polverini: “Per sondaggi Meloni premier è ipotesi in campo” (Di sabato 16 luglio 2022) ”Meloni prima donna premier in Italia? Da donna dico che avere un ‘presidente del Consiglio rosa’ mi farebbe felice, qualunque essa sia…”. La deputata azzurra Renata Polverini vedrebbe bene una donna a palazzo Chigi. Ben venga, quindi, Giorgia Meloni,alla guida di un governo del centrodestra, a maggior ragione con il conforto degli ultimi sondaggi, ma prima bisogna fare i conti con la Crisi dell’esecutivo Draghi in corso, che sembra un vero e proprio salto nel buio. “Se la Meloni arriva prima e dimostra di avere il consenso degli italiani -spiega all’Adnkronos l’ex governatrice del Lazio- io sono contenta. Intanto, però, siamo ancora nel mezzo di una Crisi di governo. E la strada mi sembra sia in salita per tutti, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) ”prima donnain Italia? Da donna dico che avere un ‘presidente del Consiglio rosa’ mi farebbe felice, qualunque essa sia…”. La deputata azzurra Renatavedrebbe bene una donna a palazzo Chigi. Ben venga, quindi, Giorgia,alla guida di undel centrodestra, a maggior ragione con il conforto degli ultimi, ma prima bisogna fare i conti con ladell’esecutivo Draghi in corso, che sembra un vero e proprio salto nel buio. “Se laarriva prima e dimostra di avere il consenso degli italiani -spiega all’Adnkronos l’ex governatrice del Lazio- io sono contenta. Intanto, però, siamo ancora nel mezzo di unadi. E la strada mi sembra sia in salita per tutti, ...

