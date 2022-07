Ultime Notizie – Crisi governo, notizia voto su Skyvote spiazza vertici M5S (Di sabato 16 luglio 2022) Un pasticcio, che piomba a Consiglio nazionale in corso. Il lancio dell’Adnkronos con cui si annunciano contatti con Skyvote, la piattaforma che si occupa del voto degli attivisti M5S, interrompe la riunione dei vertici, alimentando i sospetti che le decisioni vengano prese a monte, dal leader Giuseppe Conte e dal suo cerchio magico, accusa mossa dal capogruppo alla Camera Davide Crippa, da giorni sul piede di guerra da giorni. Fino a quel momento, assicurano all’Adnkronos fonti presenti alla riunione, la questione del voto online sulla fiducia al governo Draghi -accarezzata nei giorni scorsi- non era stata toccata, finita sullo sfondo del dibattito tra ‘falchi e ‘governisti’. Ecco perché la notizia fa saltare i nervi a Conte, in ore delicate per il M5S alle prese con la decisione di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Un pasticcio, che piomba a Consiglio nazionale in corso. Il lancio dell’Adnkronos con cui si annunciano contatti con, la piattaforma che si occupa deldegli attivisti M5S, interrompe la riunione dei, alimentando i sospetti che le decisioni vengano prese a monte, dal leader Giuseppe Conte e dal suo cerchio magico, accusa mossa dal capogruppo alla Camera Davide Crippa, da giorni sul piede di guerra da giorni. Fino a quel momento, assicurano all’Adnkronos fonti presenti alla riunione, la questione delonline sulla fiducia alDraghi -accarezzata nei giorni scorsi- non era stata toccata, finita sullo sfondo del dibattito tra ‘falchi e ‘governisti’. Ecco perché lafa saltare i nervi a Conte, in ore delicate per il M5S alle prese con la decisione di ...

