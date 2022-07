Ultime Notizie – Crisi governo, Conte: “Rispetto per principi M5S o fuori da esecutivo” – Video (Di sabato 16 luglio 2022) “Siamo entrati in questo governo con delle richieste chiare: garantire la transizione ecologica, garantire le fasce più deboli. Chiediamo Rispetto per i nostri principi o noi non possiamo starci”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel Video postato su Facebook, sulle condizioni necessarie per una permanenza del Movimento in un esecutivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) “Siamo entrati in questocon delle richieste chiare: garantire la transizione ecologica, garantire le fasce più deboli. Chiediamoper i nostrio noi non possiamo starci”. Così il leader del M5S Giuseppe, nelpostato su Facebook, sulle condizioni necessarie per una permanenza del Movimento in un. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

