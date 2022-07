Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 4 713 contagi e 2 morti | bollettino 16 luglio

(Di sabato 16 luglio 2022) Insono 4.713 i nuovida coronavirus registrati, 16, che portano il totale a 1.289.234 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce ildella Regione.sono stati eseguiti 2.216 tamponi molecolari e 20.139 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,1% è risultato positivo. Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 95,5 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 765 (6 in più rispetto a ieri, più 0,8%), 32 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 10,3%). Gli attualmente positivi sono91.082, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 765 (6 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia ...

