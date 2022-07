Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 11 928 contagi e 30 morti | bollettino 16 luglio

(Di sabato 16 luglio 2022) Sono 11.928 i nuovidainsecondo ildi, 16. Si registrano inoltre altri 30. 54.634 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,8%. 41.103 i decessi nella regione da inizio pandemia. In leggero calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva,42, 2 meno di ieri; mentre salgono a 1.506 (+24 rispetto a ieri) i pazienti nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano di Milano isono3.647. Incremento a quattro cifre anche in provincia di Brescia (+1.429), Bergamo (+1.186) e Varese (+1.118). Seguono Monza e della Brianza, con 989 nuovi casi, Pavia (+720), Como (+665), Mantova (+550), Cremona (+458), Lecco ...

