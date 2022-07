Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 89.830 contagi e 111 morti: bollettino 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 89.830 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 111 morti. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 9.083 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Roma sono 4.620. oggi nel Lazio “su 5.973 tamponi molecolari e 34.147 tamponi antigenici per un totale di 40.120 tamponi, si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), sono 7 i decessi (-1), 1.014 i ricoverati (+17), 74 le terapie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 89.830 i nuovida Coronavirus in, 162022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 111. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 9.083 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 16. Si registrano inoltre altri 7. I nuovi casi a Roma sono 4.620.nel Lazio “su 5.973 tamponi molecolari e 34.147 tamponi antigenici per un totale di 40.120 tamponi, si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), sono 7 i decessi (-1), 1.014 i ricoverati (+17), 74 le terapie ...

