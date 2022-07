Ultime Notizie – Covid Italia, picco vicino. “Isolamento positivi non cambia” (Di sabato 16 luglio 2022) Verso il picco dei contagi Covid in Italia. Negli ultimi giorni c’è stato un lieve rallentamento nella salita della curva. Nelle Ultime 24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un tasso di positività del 24,6%. In discesa l’indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l’incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. In salita anche l’occupazione delle terapie intensive (al 3,9%) e i ricoveri (al 15,8%). 8 tra regioni e province a rischio alto, 13 moderato e nessuna basso. Sull’Isolamento delle persone positive al Covid 19 “restano le regole vigenti”. REZZA – “Anche questa settimana continua a crescere il tasso di incidenza dei casi di Covid nel nostro Paese, anche se a un ritmo un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Verso ildei contagiin. Negli ultimi giorni c’è stato un lieve rallentamento nella salita della curva. Nelle24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un tasso dità del 24,6%. In discesa l’indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l’incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. In salita anche l’occupazione delle terapie intensive (al 3,9%) e i ricoveri (al 15,8%). 8 tra regioni e province a rischio alto, 13 moderato e nessuna basso. Sull’delle persone positive al19 “restano le regole vigenti”. REZZA – “Anche questa settimana continua a crescere il tasso di incidenza dei casi dinel nostro Paese, anche se a un ritmo un ...

