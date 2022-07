Ufficiale, Koulibaly al Chelsea: i dettagli dell’operazione (Di sabato 16 luglio 2022) Adesso è Ufficiale, Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. «Kalidou Koulibaly è il secondo giocatore a raggiungere il Chelsea quest’estate! Il difensore arriva dal Napoli e ha firmato un quadriennale a Stamford Bridge», si legge nel comunicato diramato dal club londinese, che annuncia il buon esito dell’operazione. Secondo indiscrezioni, per il suo cartellino Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 16 luglio 2022) Adesso è, Kalidouè un nuovo giocatore del. «Kalidouè il secondo giocatore a raggiungere ilquest’estate! Il difensore arriva dal Napoli e ha firmato un quadriennale a Stamford Bridge», si legge nel comunicato diramato dal club londinese, che annuncia il buon esito. Secondo indiscrezioni, per il suo cartellino Calcio e Finanza.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Chelsea, ufficiale l'arrivo di #Koulibaly Il difensore ha firmato un quadriennale #SkySport #SkyCalciomercato - Brigate_Azzurre : Torino, 16 luglio 2022 Tifosi juventini aspettano #Koulibaly a Piazza San Carlo per la presentazione ufficiale.… - Marylena_88 : RT @sportmediaset: Koulibaly in Blues: ha firmato un quadriennale. Il Napoli: 'Qui sarà sempre casa tua' #koulibaly - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Koulibaly al Chelsea: i dettagli dell’operazione: Adesso è ufficiale, Kalidou Kouli… - cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Koulibaly è un nuovo giocatore del #Chelsea. I dettagli dell’operazione tra la plusvalenza per il #Napoli e… -