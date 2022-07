UFFICIALE – Eriksen riparte dal Manchester United

(Di sabato 16 luglio 2022) Ieri è arrivata la notizia: Christianè un nuovo giocatore del. È stata proprio la società inglese ad annunciare la chiusura dell’affare tramite i propri canali ufficiali. Christianis a RED! #MUFC @Chris8 —(@ManUtd) July 15, 2022, le prime parole del calciatore danese Non si sono fatte attendere le prime parole da “Reds” del centrocampista ex Inter: “Ho ancora grandi ambizioni, c’è ancora tanto da conquistare e questo è il posto perfetto per continuare il mio viaggio. Ilè un club speciale e non vedo l’ora di iniziare”. Dopo il terribile episodio ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - sportface2016 : +++Ufficiale: Christian #Eriksen è un nuovo giocatore del #ManchesterUnited+++ #PremierLeague - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MAN UNITED, UFFICIALE L'ACQUISTO DI CHRISTIAN ERIKSEN Contratto triennale per il centrocampista d… - Alessiostabe96 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - infoitsport : Manchester United, ufficiale l'arrivo di Eriksen: 'Club perfetto per continuare la mia carriera' -

l'acquisto a parametro zero. "Ho ancora obiettivi importanti nella mia carriera, questo è ... ChristianONLY ITALY Il Manchester United ha ufficializzato l'acquisto di Christian ..."Il Manchester United è lieto di confermare che Christianè entrato a far parte del club, firmando un contratto fino a giugno 2025", si legge nel comunicato diffuso dai Red Devils. "Club ...John Murtough, Direttore del Manchester United, ha dichiarato: “Christian è stato uno dei migliori trequartista in Europa nel corso della sua carriera. Nella sua avventura all’Inter, Eriksen aveva un ...Adesso è ufficiale: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Manchester United. “Il Manchester United è un club speciale e non vedo l’ora di cominciare. Ten Hai è un tecnico fantastico, ho parlato c ...