Ucraina, volontario inglese muore prigioniero dei filorussi: l'ira di Londra - Raid a Dnipro: almeno 3 morti e 15 feriti (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano gli attacchi contro le strutture civili: a Mykolaiv bombe sulle università, colpito un edificio commerciale a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano gli attacchi contro le strutture civili: a Mykolaiv bombe sulle università, colpito un edificio commerciale a ...

Pubblicità

repubblica : Ucraina, morto uno dei britannici prigionieri dei filorussi. Il volontario umanitario Paul Urey, 45 anni, era stato… - Mariate48641882 : RT @symiasov: Il volontario Paul Urey che andò in Ucraina con la missione umanitaria per aiutare i rifugiati e fu catturato su uno dei post… - Dome689 : RT @Open_gol: Era stato catturato nell'oblast di Donetsk il 45enne britannico, considerato dalle truppe filorusse uno dei foreign fighters… - Open_gol : Era stato catturato nell'oblast di Donetsk il 45enne britannico, considerato dalle truppe filorusse uno dei foreign… - Adriano07883742 : detta “sconvolta” dalla notizia, e ha aggiunto che “la Russia deve prendersi piena responsabilità per questo”. Urey… -