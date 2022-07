Ucraina | sindaco ai cittadini | ' lasciate Sumy | pericoloso restare nel weekend'

(Di sabato 16 luglio 2022), 16 lug. (Adnkronos) - IldiOleksandr Lysenko ha consigliato ai residenti della città di lasciarla per il fine settimana. "Evitate grandi assembramenti di persone - ha scritto su Facebook - e non ignorate l'allerta aerea. Se c'è l'opportunità di lasciare la città, è meglio usarla. Penso che oggi, domani e dopodomani si dovrà pmolta attenzione". Anche ildi Bilopil Yuriy Zarko, sulla sua pagina Facebook, ha anche invitato i residenti ad allontanarsi dal confine. "Sembra che ci attenda undifficile - ha affermato - Pertanto consiglierei a chi ne ha l'opportunità di partire per un paio di giorni recandosi presso parenti nei villaggi distanti almeno 40 km dal confine".

